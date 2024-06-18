Эксперимент проводился для того, что понять, оправдают ли себя такие маршруты.

Эксперимент проводился для того, что понять, оправдают ли себя такие маршруты.

На протяжении нескольких месяцев омские власти тестировали систему полуэкспрессов – специальных маршрутов, которые останавливаются не на всех остановках и за счет этого сокращается время в пути. К сожалению, на практике идея не оправдала себя.

Тестовые запуски прошли по следующим маршрутам:

• Автовокзал – библиотека имени Пушкина (5 остановок из 11);

• Площадь победы – Бархатовой (9 остановок из 20);

• Ж/д вокзал – Стрельникова (14 остановок из 32);

• Московка 2 – ОНПЗ (16 остановок из 48);

• Труда – ОНПЗ (18 остановок из 38);

• Библиотека имени Пушкина – Стрельникова (7 остановок из 17);

• «Флагман» – амурская «Лента» (7 остановок из 16).

Специалисты департамента транспорта отметили, что в тестовые маршруты включили не только главные магистрали, чтобы можно было объехать заторы. Выигрыш во времени для горожан составил всего несколько минут. При этом пассажиропоток на таких маршрутах будет ниже обычного, так как останавливаются они не на каждой остановке. В связи с этим было принято решение не запускать полуэкспрессы.

Отмечается, что решить проблему с пробками могла бы организация выделенных полос вдоль основных магистралей Омска.