Эксперт считает, что в дачной аптечке должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также средства от ожогов и для защиты от насекомых.

Эксперт считает, что в дачной аптечке должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также средства от ожогов и для защиты от насекомых.

Заместитель главврача по организационно-методической работе областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к. м. н., врач-кардиолог Светлана Гусева рассказала, какие лекарства должны быть в дачной аптечке.

По ее словам, в первую очередь людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой все необходимые препараты, в том числе для неотложной помощи.

Эксперт подчеркнула, что есть и обязательный список лекарств. К ним относятся обезболивающие, жаропонижающие средства, нитраты короткого действия, лекарства при проблемах с ЖКТ и от аллергии, фиксирующие и перевязочные материалы.

Как добавила Светлана Гусева, нелишними станут средства для защиты от комаров и клещей; солнцезащитные средства, мази от ожогов.