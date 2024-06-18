Косуля забежала на территорию его дома в Александровке. Животное мужчина счел добычей, поэтому натравил на него свою собаку, а мясо съел.

Косуля забежала на территорию его дома в Александровке. Животное мужчина счел добычей, поэтому натравил на него свою собаку, а мясо съел.

Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе вынес приговор местному жителю за жестокое обращение с животным. Напомним, в декабре прошлого года житель Александровки цинично расправился с диким животным. Сибирская косуля забежала на территорию его дома, забившись в огороде. Сельчанин решил, что это очень подходящий момент для проверки охотничьих навыков своей собаки породы дратхаар, и натравил ее на косулю. С травлей добычи собака справилась успешно, а ее хозяин еще и снял процесс на видео и выложил в интернет, чтобы потенциальные клиенты-охотники раскупали щенков.

Косуля от полученных травм не скончалась, поэтому хозяин дома добил ее топором. Мясо животного тоже не пропало даром – его мужчина позже съел.

Прежде сельчанина неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за преступления против личности, кражи, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вину в жестоком обращении с животным живодер признал полностью, ему назначен уголовный штраф. Приговор вступил в законную силу.