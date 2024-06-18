Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 18 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Международный день паники

Главная цель этого неофициального праздника, который отмечают 18 июня, – «выпустить пар» и не давать накапливаться стрессовым факторам. Психологи говорят, что возможность расслабиться и не сдерживать свои страхи в определенный день – это нормально, ведь человек помнит о том, что позволяет себе слабость «сегодня», чтобы «завтра вновь взять себя в руки».

Это своего рода психологический тренинг, который предлагается каждому, кто испытывает чувство усталости от жесткого самоконтроля над собственными фобиями.

Битва при Ватерлоо

18 июня 1815 года армия французского императора Наполеона Бонапарта была разгромлена Седьмой коалицией европейских монархов. В битве у бельгийского городка Ватерлоо погибли более 50 тысяч человек с обеих сторон, а после нее император отрекся от престола и был сослан на остров святой Елены.

Ватерлоо является символом крушения «наполеоновских планов» по завоеванию всей Европы.

Первое страхование жизни

18 июня 1583 года в Лондоне произошла первая сделка по страхованию жизни. Первый человек, решившийся на это, оценил свою жизнь в 383 фунта и купил страховой полис у агента. Массовое страхование жизни появилось в Европе на рубеже XVII–XVIII веков как дополнение к морскому страхованию. Наряду со страхованием кораблей и грузов стали заключать договоры страхования жизни капитанов кораблей.

Сегодня страхование жизни является неотъемлемой частью имущественных сделок – при оформлении ипотеки страховка позволяет существенно снизить процентную ставку.

Международный день суши

Как и день паники, не имеет официального статуса, но достаточно популярен среди поклонников японской кухни. Праздник был придуман в 2009 году, когда один молодой человек создал в популярной социальной сети страницу, посвященную суши. Она быстро стала популярна среди любителей этого блюда со всего мира, и тогда же было предложено отмечать Международный день суши 18 июня.

Отмечается день суши просто – нужно пойти в суши-бар, заказать это блюдо через доставку либо сделать самостоятельно. Главное насладиться вкусом одного из самых популярных в мире блюд.