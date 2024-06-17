Компания претендует на звание лучшей в стране по строительству сетей водоснабжения.

Компания претендует на звание лучшей в стране по строительству сетей водоснабжения.

Омский водоканал претендует на победу в конкурсе «100 лучших товаров России». Компания представила на региональном этапе конкурса услуги по строительству сетей водоснабжения. Заместитель гендиректора по производству Сергей Голиченко рассказал членам комиссии по качеству о реализованных проектах по строительству водопроводных сетей в Омске и районах области.

– В числе примеров следует назвать проект, реализованный в Старомалиновском сельском поселении Нижнеомского района Омской области. В рамках федерального проекта «Чистая вода» мы построили трассу водопровода протяженностью около 12 километров из полиэтиленовых труб, которые прослужат не менее полувека, – сообщил Голиченко. – Также наши специалисты выполнили монтаж 135 колодцев, установили станцию водоподготовки, насосную станцию и 3 резервуара чистой воды емкостью 85 кубометров каждый.

Сейчас омский водоканал продолжает работы по строительству водопроводных сетей для поселка Октябрьский Калининского поселения Омского района, нового трубопровода, который обеспечит надежное водоснабжение потребителей поселка Степного в Центральном округе Омска, строит водопровод от поселка Крутая Горка в Красноярско-Чернолученскую зону.

В конкурсе «100 лучших товаров России» омский водоканал участвует в девятый раз. В 2017 и 2022 годах предприятие удостоено звания «Золотая сотня» в номинации «Услуги водоснабжения», в 2017 году – приза «ЭкоСтар». В 2011 году – титула дипломанта премии правительства РФ в области качества.