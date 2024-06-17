Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

По словам продавца, машина не битая и в хорошем состоянии, но ей 60 лет.
В Омске выставили на продажу еще один автомобиль ГАЗ 21. За машину 1963 года выпуска с пробегом 35 тыс. км. владелец просит 300 тыс. рублей.
Как сообщается в объявлении, заднеприводная машина с родным двигателем 2,5 л и механической коробкой передач не битая и в хорошем состоянии. На сиденьях новая обивка. Цвет автомобиля зеленый.
Ранее в Омске уже продавали старые автомобили «Волга» и Opel Kapitan.
·Авто

По словам продавца, машина не битая и в хорошем состоянии, но ей 60 лет.
В Омске выставили на продажу еще один автомобиль ГАЗ 21. За машину 1963 года выпуска с пробегом 35 тыс. км. владелец просит 300 тыс. рублей.
Как сообщается в объявлении, заднеприводная машина с родным двигателем 2,5 л и механической коробкой передач не битая и в хорошем состоянии. На сиденьях новая обивка. Цвет автомобиля зеленый.
Ранее в Омске уже продавали старые автомобили «Волга» и Opel Kapitan.