Продавец предлагает приобрести транспортное средство за 950 тыс. рублей.

Продавец предлагает приобрести транспортное средство за 950 тыс. рублей.

В Омске на продажу выставили ретроавтомобиль Opel Kapitan 1939 года. Продавец предлагает приобрести транспортное средство за 950 тыс. рублей.

В объявлении указано, что машина была отреставрирована в этом году. Автомобиль находится на ходу, а пробег составляет 80 тыс. км.

Opel Kapitan выпускался в Германии. Во время Великой Отечественной войны такие машины предпочитали немецкие офицеры. Транспорт можно увидеть во многих художественных и документальных фильмах, повествующих о том времени.

Отметим, что в интернете не часто можно встретить объявления о продаже подобных машин. Однако аналогичные предложения слишком отличаются в цене от омского объявления: ретроавтомобиль продают за 3–6 млн рублей.