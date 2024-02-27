Омск-Информ
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·Авто

Автомобиль 1963 года выпуска до сих пор находится на ходу.
В Омске на продажу выставили раритетный автомобиль ГАЗ-22 «Волга» 1963 года выпуска. Цена машины составляет 890 тыс. рублей, а пробег – 27 тыс. км.
– На ходу. Двигатель после капремонта. Редкий автомобиль, выделяется из потока машин, – говорится в объявлении.
За последнее время это не единственный раритетный автомобиль, выставленный на продажу в Омске. Так, в городе уже продавали ГАЗ-21 «Волга» за 650 тыс. рублей и Opel Kapitan 1939 года выпуска за 950 тыс. рублей.
·Авто

Автомобиль 1963 года выпуска до сих пор находится на ходу.
В Омске на продажу выставили раритетный автомобиль ГАЗ-22 «Волга» 1963 года выпуска. Цена машины составляет 890 тыс. рублей, а пробег – 27 тыс. км.
– На ходу. Двигатель после капремонта. Редкий автомобиль, выделяется из потока машин, – говорится в объявлении.
За последнее время это не единственный раритетный автомобиль, выставленный на продажу в Омске. Так, в городе уже продавали ГАЗ-21 «Волга» за 650 тыс. рублей и Opel Kapitan 1939 года выпуска за 950 тыс. рублей.