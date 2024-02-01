Омск-Информ
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·Авто

Продавец отмечает, что авто можно использовать для торжественных мероприятий.
В Омске на продажу выставили бело-синий автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Продавец хочет получить за машину 650 тыс. рублей.
– Автомобиль в отличном состоянии, заводится и едет без проблем. Гаражное хранение, впереди полноценный диван, все запчасти родные. Может использоваться для проведения торжественных мероприятий, – говорится в объявлении.
Машина находится на ходу, пробег составляет 1000 км.
·Авто

Продавец отмечает, что авто можно использовать для торжественных мероприятий.
В Омске на продажу выставили бело-синий автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Продавец хочет получить за машину 650 тыс. рублей.
– Автомобиль в отличном состоянии, заводится и едет без проблем. Гаражное хранение, впереди полноценный диван, все запчасти родные. Может использоваться для проведения торжественных мероприятий, – говорится в объявлении.
Машина находится на ходу, пробег составляет 1000 км.