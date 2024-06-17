Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 17 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Всемирный день крокодила

Праздник отмечается с 2017 года. С предложением учредить его выступила Коалиция по исследованию крокодилов и Белизский зоопарк.

Крокодил является значимым животным для экосистемы: он держит в балансе популяции своей добычи, а за счет полного съедания улова не распространяет бактерии и вирусы. Бесконтрольное истребление крокодилов не только вредит развитию этого вида животных, но приводит к серьезных экологическим проблемам.

День русского кваса

Отмечается с 2009 года, когда в Твери местные производители кваса собрались, чтобы еще больше рассказать о пользе и качестве продукции широкой публике.

На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году. Когда киевский князь Владимир крестил Русь, то повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Уже в XI веке этот напиток варили повсеместно. Сегодня квас является национальным достоянием России, а о его целебных свойствах и необычном вкусе ходят настоящие легенды. Ну и куда без кваса в жару?

Первый «Полароид»

17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX-70. Через два года она появилась в продаже и стала настоящим прорывом на рынке фототехники. В России «полароиды» стали массово продаваться в начале 1990-х годов, а сделанные с помощью них фотографии хранились во многих семейных архивах.

С появлением первых цифровых фотоаппаратов мода на моментальные снимки постепенно угасла, однако сегодня эксперты отмечают повышенный интерес к пленочным фотоаппаратам. А значит, и ренессанс «полароидов» не за горами.

Митрофан Навозник

В православном календаре 17 июня отмечено, как день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. На Руси Митрофан получил прозвище Навозник, однако ничего обидного в этом не было – навоз во все времена считался залогом будущего урожая. На Митрофана нужно было обязательно подкормить землю и окликнуть ветер, чтобы он принес теплые дожди. А еще в этот день начинал в полную силу расти лен.