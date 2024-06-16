Сильный ливень, очень сильный ветер порывами, гроза – ближайшая ночь в регионе будет «веселой».

Сильный ливень, очень сильный ветер порывами, гроза – ближайшая ночь в регионе будет «веселой».

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ночь с 16 на 17 июня. Местами по Омской области ожидаются сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, гроза.

В связи с этим спасатели рекомендуют омичей не выходить на улицу.

Завтра в Омске прогнозируются кратковременные дожди и град. При этом будет жарко – до +29 градусов.