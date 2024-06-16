43-летняя женщина вместе с мужем и дочерью ездила проведать могилу своего брата. У погибших родителей остался 22-летний сын.

43-летняя женщина вместе с мужем и дочерью ездила проведать могилу своего брата. У погибших родителей остался 22-летний сын.

Семья из Нефтеюганска, погибшая в ДТП на трассе Тюмень – Омск вечером 15 июня, возвращалась домой с могилы родственника. Об этом сообщила девушка сына погибших – молодому человеку, вмиг потерявшему родителей и сестру, 22 года.

– У погибшей мамы…Она ехала к своему брату на могилку. Хотела прибраться, поухаживать. В пятницу выехали на машине, на выходных хотели съездить и приехать. Они съездили, как я поняла, все дела сделали и обратно возвращались домой, – сказала девушка в комментарии порталу НГС55.

Сейчас в Нефтеюганске идет сбор денег для организации и проведения похорон. Родители погибшего мужчины выехали в Омск, чтобы забрать тела погибших и перевезти их в Ханты-Мансийский округ.

Авария произошла около 20 часов в субботу на 573-м километре трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе Омской области. 49-летний водитель фуры «Донгфенг», двигавшийся в сторону Омска, при выполнении маневра торможения во избежание столкновения с впереди остановившимся большегрузным автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой «Шевроле Лачетти».

В результате аварии погибла семья из города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа: супруги 43 лет и их 13-летняя дочь. На водителя фуры завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).