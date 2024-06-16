К трагедии привел неудачный маневр водителя фуры. Дальнобойщик пытался уйти от столкновения с другим большегрузом.

К трагедии привел неудачный маневр водителя фуры. Дальнобойщик пытался уйти от столкновения с другим большегрузом.

Полиция возбудила уголовное дело по факту вчерашнего ДТП на трассе Тюмень – Омск, в результате которого погибли 3 человека. Водитель фуры, чей маневр привел к аварии, подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария произошла в районе 20 часов на 573-м километре трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе. Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза «Донгфенг», двигавшийся в сторону Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Лачетти».

– Водитель большегрузного транспорта при выполнении маневра торможения, во избежание столкновения с впереди остановившимся большегрузным автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Шевроле Лачетти», – сообщили новые подробности ДТП в полиции.

Погибшими в легковушке людьми оказалась семья из города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа: супруги 43 лет и их 14-летняя дочь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначено проведение экспертиз. Первоначально на месте ДТП не выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги.