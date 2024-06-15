Водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, протаранив легковой автомобиль.
Вечером в субботу, 15 июня, на 573 километре трассы Тюмень-Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека, включая ребенка. Их легковой автомобиль протаранила фура.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в районе 20 часов. Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза «Донгфенг», двигавшийся в сторону Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Лачетти».
– В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира, один из которых ребенок, скончались на месте происшествия, – сообщили в ГИБДД. – В настоящее время личности погибших выясняются.
Судя по кадрам с места происшествия, фура своим фургоном буквально смяла легковой автомобиль.