Однако от соискателя требуется опыт работы от 3 лет.

Однако от соискателя требуется опыт работы от 3 лет.

Эксперты SuperJob выяснили, сколько в коммерческих клиниках Омска могут зарабатывать медсестры педиатра. Максимальная зарплата, которую предлагают таким сотрудникам в городе, составляет 70 тыс. рублей. Соискателям необходим опыт работы от 3 лет.

От 35 до 40 тыс. рублей может получать медсестра, имеющая среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело», а также действующий сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии».

От 40 до 45 тыс. рублей готовы платить медсестрам, которые имеют опыт работы ведения медицинской документации, а также уже трудились в коммерческой клинике.