Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 15 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День медика

В третье воскресенье июня, которое в этом году выпадает на 16-е число, в России отмечают День медицинского работника. Одна из старейших в мире профессий была и остается востребованной у общества, а конкурс в медицинские учебные заведения по-прежнему высок.

От своевременной и качественно оказанной медицинской помощи нередко зависит жизнь человека, а его здоровье и продолжительность жизни – подавно.

Первая смена «Артека»

16 июня 1925 года вблизи поселка Гурзуф в Крыму открылся всемирно известный детский лагерь «Артек». Изначально он был лагерем-санаторием для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену нового лагеря приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Ребята жили в брезентовых палатках. А уже через год «Артек» принимал первую зарубежную делегацию – пионеров из Германии.

После возвращения Крыма в состав России в 2014 году началось возрождение «Артека». Попасть туда, как и раньше, мечтают миллионы школьников.

Основание компаний Ford и Pepsi

Удивительное совпадение, но две всемирно известные компании родились в один день – 16 июня 1903 года. В тот день 40-летний инженер Генри Форд, получивший поддержку группы финансистов, основал автомобильную фирму, чтобы превратить машину из предмета роскоши в предмет первой необходимости, а 36-летний фармацевт Калеб Брэдхэм зарегистрировал торговую марку «Пепси-Кола» на свой напиток, созданный за десять лет до этого.

Путь к успеху обеих компаний был непростым – конкуренция и на автомобильном рынке, и в сфере производства газировки всегда были острыми. Pepsi, к примеру, пережила два банкротства.

Первая женщина-космонавт

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на корабле «Восток-6» совершила полет в космос, став первой женщиной-космонавтом. Ее полет длился двое суток 22 часа 50 минут, а корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Следующая советская женщина, Светлана Савицкая, отправилась в космос только спустя 19 лет. А Терешкова до сих пор остается единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет.

Лукьян-ветряк

16 июня православные христиане чтят память благоверного царевича Димитрия Угличского. А в народном календаре день именуется Лукьян-ветряк. Наши предки в этот день пристально следили за ветром: по его направлению можно было предсказать урожай и погоду. Также в этот день старались не пересчитывать деньги – это могло привести к их потере. И уж совсем ошибкой было совершать 16 июня дорогие покупки. Фраза «выбрасывать деньги на ветер» как раз из этого дня.