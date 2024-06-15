Детям, пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, лучше питаться чаще. Есть редко вредно для здоровья.

Детям, пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, лучше питаться чаще. Есть редко вредно для здоровья.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян назвала идеальную продолжительность пауз между приемами пищи. Для взрослого человека без серьезных проблем со здоровьем эта пауза составляет 3-5 часов, сообщает «Лента.ру». По словам эксперта, если не есть более пяти часов, то это навредит работе желудочно-кишечного тракта

Овнанян пояснила, что паузы между приемами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Детям, пожилым, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, питаться нужно чаще. Время между ужином и завтраком не должно составлять 10-11 часов.