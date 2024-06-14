Омск-Информ
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·Общество

Евгений Набатов погиб при исполнении воинского долга.
Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с родными и близкими омского военнослужащего Евгения Набатова. 20 мая приказом президента посмертно омич был награжден орденом Мужества. Мужчина служил по контракту в Пограничном управлении ФСБ России, он погиб при выполнении боевой задачи на СВО.
– 17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения мы потеряли нашего боевого товарища Набатова Евгения Юрьевича, который героически, защищая своих товарищей, погиб при исполнении воинского долга, – отметил начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин.
Глава региона передал вдове военного Анастасии орден и наградные документы. Родителей омича он поблагодарил за воспитание сына и выразил свои соболезнования.
·Общество

Евгений Набатов погиб при исполнении воинского долга.
Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с родными и близкими омского военнослужащего Евгения Набатова. 20 мая приказом президента посмертно омич был награжден орденом Мужества. Мужчина служил по контракту в Пограничном управлении ФСБ России, он погиб при выполнении боевой задачи на СВО.
– 17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения мы потеряли нашего боевого товарища Набатова Евгения Юрьевича, который героически, защищая своих товарищей, погиб при исполнении воинского долга, – отметил начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин.
Глава региона передал вдове военного Анастасии орден и наградные документы. Родителей омича он поблагодарил за воспитание сына и выразил свои соболезнования.