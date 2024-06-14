Омск-Информ
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·Общество

Основной цветок, который создаст общий рисунок на клумбе, – яркий пузыреплодник.
Сегодня в Омске у Соборной площади начали высаживать цветы на клумбе, располагающейся вдоль дороги. Ранее здесь были высажены горные сосны и спиреи. Основной цветок, который создаст общий рисунок на клумбе, – яркий пузыреплодник. Всего на клумбу высадят более 2100 растений.
– В этом году в вопросе украшения города зелеными насаждениями пошли по пути широкого применения многолетних цветов и декоративных кустарников. Разработана и уже реализуется концепция для нескольких больших клумб: в Первомайском сквере, на Соборной площади и на улице Красный Путь около домов № 129–133, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Высаженные растения поливают ежедневно. По словам специалистов, к концу лета можно увидеть общий рисунок массива, который будет радовать омичей несколько сезонов подряд.
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·Общество

Основной цветок, который создаст общий рисунок на клумбе, – яркий пузыреплодник.
Сегодня в Омске у Соборной площади начали высаживать цветы на клумбе, располагающейся вдоль дороги. Ранее здесь были высажены горные сосны и спиреи. Основной цветок, который создаст общий рисунок на клумбе, – яркий пузыреплодник. Всего на клумбу высадят более 2100 растений.
– В этом году в вопросе украшения города зелеными насаждениями пошли по пути широкого применения многолетних цветов и декоративных кустарников. Разработана и уже реализуется концепция для нескольких больших клумб: в Первомайском сквере, на Соборной площади и на улице Красный Путь около домов № 129–133, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Высаженные растения поливают ежедневно. По словам специалистов, к концу лета можно увидеть общий рисунок массива, который будет радовать омичей несколько сезонов подряд.
1199