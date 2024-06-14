В городской администрации отметили, что следить за прекращением строительства обязаны другие органы.
Мэрия не планирует отзывать разрешение на строительство ЖХ «Мирапорт» на улице Пригородной. Ранее этого потребовала прокуратура, которая посчитала, что строительство ведется незаконно. В городской администрации отметили, что следить за прекращением строительства обязаны другие органы.
– В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства органами государственного строительного надзора и не относится к компетенции органов местного самоуправления, – приводит заявление администрации «Город55».
Напомним, в прошлом году многоэтажка на улице Пригородной, 23/2, покрылась трещинами. Местные жители обвинили в проблеме застройщика – СЗ «Причал-55», который начал забивать сваи на соседнем участке, возле Иртыша, под строительство нового жилого комплекса. Позже выяснилось, что строительство не является причиной трещин. Однако через несколько дней прокуратура потребовала прекратить стройку.