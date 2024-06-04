Надзорное ведомство признало строительство жилого комплекса «Мирапорт» незаконным. Ответственным лицам было внесено представление.
Прокуратура заинтересовалась строительством нового жилого комплекса «Мирапорт» в микрорайоне Пригородный.
Все началось с многоэтажки на улице Пригородной, 23/2, которая покрылась трещинами. Местные жители сразу же начали жаловаться. Тогда омичи обвинили в проблеме застройщика – СЗ «Причал-55», который начал забивать сваи на соседнем участке, возле Иртыша, под строительство нового жилого комплекса. Как выяснилось, все это делалось без разрешительной и проектной документации.
– В настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело по статье «Халатность». По выявленным органами прокуратуры нарушениям в адрес мэра Омска, а также руководителей двух коммерческих организаций внесены представления, в которых потребовано устранить нарушения градостроительного, земельного и водного законодательства, в том числе прекратить строительные работы, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Расследование уголовного дела и результаты прокурорского реагирования контролирует надзорное ведомство.