Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 15 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Всемирный день ветра

Праздник отмечается с 2007 года, его инициаторами стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Организации продвигают ветроэнергетику и через этот праздник пытаются доказать, что за ней будущее.

Во многих странах мира 15 июня проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, проходят лекции и семинары на тему «Ветер - альтернативный источник энергии».

Сегодня ветроэнергетические установки («ветряки») работают в почти 80 странах мира, а производство энергии из ветра становится перспективной отраслью экономики. Лидеры этого рынка – Китай, США, Германия и Испания.

Юным натуралистам уже 106 лет

15 июня 1918 года в Москве открыли первую Биологическую станцию юных любителей природы. Эта дата стала рождением движения юннатов в России. Через несколько лет станции юных натуралистов начали открываться в других городах. В числе первых – в Омской, Ленинградской, Ивановской областях. А чуть позже юннатское движение настолько захватило страну, что станции и кружки юных натуралистов начали работать практически при каждой школе.

Наибольшего расцвета движение юннатов достигло в советские годы, благодаря ему в стране выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы, ученых: селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, экологов. Однако и сегодня во многих городах страны успешно работают станции и кружки юннатов, в которых занимаются десятки тысяч детей.

Кровь, дающая жизнь

15 июня 1667 года было произведено первое успешное переливание крови от животного к человеку. Французский ученый Жан Батист Денни перелил около 250 мл крови ягненка юноше, страдавшему лихорадкой, и больной поправился. Спустя месяц Дени сделал переливание крови животного 45-летнему мужчине. Часть крови больного забрали из одной руки, а в другую ввели кровь ягненка. По окончании лечения пациент заявил, что чувствует себя лучше, чем прежде.

С тех пор метод прошел значительную эволюцию, кровь животных давно уже не используется для переливаний. Но, как и в XVII веке, люди продолжают выздоравливать благодаря чужой крови.

Никифоров день

15 июня православные чтут память патриарха Константинопольского Никифора, ревностного защитника иконопочитания, сосланного за свою деятельность в монастырь на берегу Босфора. Народный праздник в честь него именуется Вьюн Зеленый. В этот день девушки плели венки из вьюна. Считалось, что это послужит гарантией счастливой жизни. Также 15 июня водили хороводы, которые назывались «зелеными вьюнами».

На Никифора нельзя было прибираться дома: считалось, что так можно вымести здоровье и деньги. Еще одна примета: на Никифора дождь – скоро погода наладится.