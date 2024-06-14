Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 14 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Всемирный день донора крови

Был провозглашен в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата Карла Ландштейнера, открывшего группы крови у человека.

В мероприятиях Дня донора принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира. Цель этого праздника – повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах, а также выражение благодарности донорам, предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

Блогеры объединились

В 2004 году полтысячи человек из более 40 стран объединились и решили, что им нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. В свой праздник блогеры из разных городов и стран организуют встречи, а также публикуют сообщения с поздравлениями и напоминаниями о солидарности и дружбе народов.

Несмотря на некоторое падение интереса к блогингу со стороны молодежи, эта сфера остается довольно популярной в качестве площадки для самореализации и заработка. Многие топовые авторы являются миллионерами.

Банщики хотят праздника

Единого мнения по поводу того, когда отмечать профессиональный праздник работников бань и их строителей, до сих пор нет. Кто-то делает это 14 июня – в день памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего баню в качестве одного из средств лечения. Другим больше нравится 6 июля – день Аграфены Купальницы. На Руси в этот день начиналась заготовка веников на предстоящий год. И третья дата – 11 октября, когда в 2009 году в Одессе была создана международная ассоциация банного искусства. Организации этой уже нет, а учрежденный ею Международный банный день остался и отмечается каждый год.

В общем, у банщиков сразу три повода отметить свой праздник. А у всех остальных как минимум 52 причины посетить баню – раз в неделю делать это крайне необходимо.

Брусничные губы

А еще 14 июня проходит народный праздник Устин – Брусничные губы, или Устинов день. С Устином связано множество примет, например такая: нельзя проходить под лестницей – это может принести неудачу. Женщинам не советуют выходить из дома, поскольку любая встреча с незнакомцем может принести неприятные последствия.

Зато сегодня идеальный день, чтобы заняться домашними делами. Можно посвятить время уборке, перебрать вещи в шкафах, навести порядок в кладовке или привести в идеальное состояние свой участок.