На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».

На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».

Омичка Ольга Петерсен победила на выборах в районные депутаты в немецком городе Гамбург. По информации издания Bild, женщина набрала 3460 голосов в районе Хаусбрух.

Петерсен переехала в Германию в 2008 году, однако недавно она была вынуждена вернуться в Россию, поскольку боялась, что власти отберут ее троих несовершеннолетних детей. Педагоги школы, где они обучались, начали жаловаться на их «необычное поведение».

– Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Без своих детей я больше не вижу смысла жизни. Если это будет гарантировано, я, конечно, буду готова работать, – заявила Петерсен.

На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».