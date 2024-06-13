Омск-Информ
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·Политика

На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».
Омичка Ольга Петерсен победила на выборах в районные депутаты в немецком городе Гамбург. По информации издания Bild, женщина набрала 3460 голосов в районе Хаусбрух.
Петерсен переехала в Германию в 2008 году, однако недавно она была вынуждена вернуться в Россию, поскольку боялась, что власти отберут ее троих несовершеннолетних детей. Педагоги школы, где они обучались, начали жаловаться на их «необычное поведение».
– Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Без своих детей я больше не вижу смысла жизни. Если это будет гарантировано, я, конечно, буду готова работать, – заявила Петерсен.
На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».
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·Политика

На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».
Омичка Ольга Петерсен победила на выборах в районные депутаты в немецком городе Гамбург. По информации издания Bild, женщина набрала 3460 голосов в районе Хаусбрух.
Петерсен переехала в Германию в 2008 году, однако недавно она была вынуждена вернуться в Россию, поскольку боялась, что власти отберут ее троих несовершеннолетних детей. Педагоги школы, где они обучались, начали жаловаться на их «необычное поведение».
– Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Без своих детей я больше не вижу смысла жизни. Если это будет гарантировано, я, конечно, буду готова работать, – заявила Петерсен.
На выборы женщина пошла как кандидат от партии «Альтернатива для Германии».
1230