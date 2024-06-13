Омск-Информ
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·Общество

Возле автовокзала омич продавал кружки с изображением этого героя.
Студия анимационного кино «Мельница» обратилась в арбитражный суд с иском к омскому бизнесмену. Компания обвинила предпринимателя в нарушении исключительных прав на изображение персонажа «Илья» из мультика «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Оказалось, что возле автовокзала бизнесмен продавал кружки с изображением героя. Суд встал на сторону студии и обязал омича выплатить 20 тыс. рублей в качестве компенсации и 600 рублей за кружки.
Ранее американская компания New Balance Athletics Inc подала в суд на омича, который продавал поддельные кроссовки их бренда в бизнес-центре «Новый дом».
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·Общество

Возле автовокзала омич продавал кружки с изображением этого героя.
Студия анимационного кино «Мельница» обратилась в арбитражный суд с иском к омскому бизнесмену. Компания обвинила предпринимателя в нарушении исключительных прав на изображение персонажа «Илья» из мультика «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Оказалось, что возле автовокзала бизнесмен продавал кружки с изображением героя. Суд встал на сторону студии и обязал омича выплатить 20 тыс. рублей в качестве компенсации и 600 рублей за кружки.
Ранее американская компания New Balance Athletics Inc подала в суд на омича, который продавал поддельные кроссовки их бренда в бизнес-центре «Новый дом».
2315