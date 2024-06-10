Мужчина продавал кроссовки, которые являлись подделкой популярного бренда.

Мужчина продавал кроссовки, которые являлись подделкой популярного бренда.

Американская компания New Balance Athletics Inc обратилась в арбитражный суд с иском к омскому бизнесмену. Организация потребовала взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и почти 1,6 тыс. рублей за купленную подделку.

Оказалось, что причиной иска стали кроссовки, которые были выставлены на продажу в торговом центре «Новый дом». Обувь была брендирована логотипом New Balance, однако являлась подделкой. Компания потребовала 200 тыс. рублей за использование товарного знака и 1,6 рублей за кроссовки. К иску прилагался чек, датированный 8 августа прошлого года.

Организация направляла омичу претензию, однако он не нее никак не отреагировал. Суд постановил взыскать с бизнесмена 10 тыс. рублей в качестве компенсации, 350 рублей госпошлины и 80 рублей за сами кроссовки.