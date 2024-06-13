При этом средняя предлагаемая зарплата для педагогов и научных работников в регионе ниже на 12 тысяч.

При этом средняя предлагаемая зарплата для педагогов и научных работников в регионе ниже на 12 тысяч.

В прошлом месяце средняя ожидаемая зарплата в Омской области составила 50 тыс. рублей, при этом средняя предлагаемая зарплата в регионе находится в пределах 53 тыс. рублей.

При этом некоторые соискатели оценивают себя выше, чем им готовы платить работодатели. Так, работники сферы высшего и среднего менеджмента считают, что их зарплата должна составлять минимум 100 тыс. рублей. Работодатели же готовы платить им только около 80 тыс. рублей. Примерно такая же ситуация наблюдается с сотрудниками сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Педагоги и научные сотрудники хотят получать около 47 тыс. рублей, но размер предложений ниже почти на 12 тыс.

– Опережающий рост ожидаемых зарплат в ряде направлений обусловлен прежде всего дефицитом кадров: повышение своей стоимости в ситуации огромного выбора предложений о работе – простой и понятный способ качественно улучшить себе условия труда. В свою очередь, когда это становится мейнстримом, работодатели вынуждены подтягивать свои зарплатные предложения к тем суммам, которые «диктуют» соискатели, – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

В прошлом месяце средние ожидаемые зарплаты в регионе увеличились по сравнению с маем прошлого года на 13 %.