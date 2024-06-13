Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 13 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Вознесение Господне

Праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа, отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно библейским преданиям, спустя 40 дней после чудесного воскрешения Спаситель привел своих учеников на гору в пригороде Иерусалима, поднял руки, благословил их и стал подниматься в небо.

Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, а также на второе пришествие Христа. В храмах совершаются праздничные службы. Принято считать, что день Вознесения весна переходит в лето – отцветают сады и становится жарко. В честь большого праздника на Руси водили хороводы, устраивали гулянья, а также пекли «лесенки» – пироги с зеленым луком в виде семи ступенек лестницы, по которым Христос поднимался на небо.

День божьих коровок

Во многих культурах мира божья коровка считается символом удачи. Где-то этого жука необычного окраса считают посланником Небес, оказывающим связь мира с Богом. Отсюда и популярная детская считалка: «Божья коровка, улети на небо…».

Божья коровка считается полезным насекомым, поскольку уничтожает таких вредителей сельскохозяйственных культур, как тля, личинки и яйца листоедов, огневки. Ученым известно несколько сотен родов и несколько тысяч видов божьих коровок. Они бывают не только красные, но и оранжевые, желтые и даже черные. Жуки распространены практически во всех широтах, кроме Антарктиды и зоны вечной мерзлоты.

Пушкинский музей

13 июня 1912 года в Москве открылся Музей изящных искусств имени Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Сегодня это один из самых крупных музеев России, его собрание насчитывают около 700 тысяч произведений живописи и скульптуры, графики, прикладного искусства, художественной фотографии, а также памятники археологии и нумизматики.

А начиналось все с коллекции Кабинета изящных искусств и древностей МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев (отец поэтессы Марины Цветаевой) еще в 1893 году выступил с инициативой создания музея искусств. И только спустя почти два десятка лет это нашло воплощение. Цветаев и стал первым директором музея.

Безопасная булавка

У нас в стране ее называют «английской», хотя на самом деле она была изобретена в США. 13 июня 1825 года безопасную булавку запатентовал нью-йоркский механик Уолтер Хант. Изобретателю нужно было срочно отдать долг в размере 15 долларов, и он придумал эскиз простой проволочной застежки: кольцевая пружинка с одного конца, пластинчатый замочек для кончика иглы с другого. Получив патент, Хант тут же продал права на свое изобретение – то ли за 100 долларов, то ли за 400.

Безопасные булавки уже почти 200 лет являются незаменимыми в хозяйстве. Способов их применения тысячи, они ценятся за простоту использования и надежность. Кто знает, когда бы они появились, если бы Уолтер Хант не задолжал денег.

Детей запретили пересылать посылками

Сегодня в это трудно поверить, но буквально сто с небольшим лет назад американцы пересылали маленьких детей почтой. В 1913 году в стране был принят «Закон о почте», разрешающий пересылать живность массой до 23 кг. И полетели посылки с собаками, кошками, барашками и… детьми. Однажды почта отправила через четыре штата шестилетнюю девочку, взяв за услугу 15 центов.

Форменное безобразие закончилось 13 июня 1920 года. Почтовая служба США решила, что это небезопасно. Чтобы осознать это, понадобилось целых семь лет.