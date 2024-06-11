Заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела на омских депутатов и предпринимателя.
Вчера, 10 июня, первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела на депутата Заксобрания Омской области Дмитрия Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя и бизнесмена Игоря Толчева. В надзорном ведомстве отметили, что для возбуждения уголовного дела о мошенничестве нет оснований.
– В постановлении о возбуждении уголовного дела не указано, какие именно действия соучастники совершили для хищения чужого имущества, также не отражены причины невозможности доведения до конца преступных действий. Изложенные в постановлении действия Павлова, Саханя и Толчева не содержат признаков уголовно наказуемого деяния и свидетельствует о наличии только гражданско-правовых отношений, – говорится в постановлении, сообщает «Город55».
Разикин отметил, что следователи неверно оценили установленные в ходе проверки юридически значимые обстоятельства.
Напомним, ранее Следственный комитет РФ сообщал, что задержание депутатов и предпринимателя связано с деятельностью ООО «Кедр», которое арендовало землю в парке 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ. Силовики считают, что в мошенничестве также замешана заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Юлия Швецова. Однако заместитель генпрокурора Разикин дважды отменял постановления о возбуждении уголовного дела на чиновницу.
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