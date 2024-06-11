Коллектив предприятия в кратчайшие сроки восстановил и расширил производство танков, которые знает весь мир. Техника демонстрирует лучшие характеристики на фронте.

Коллектив предприятия в кратчайшие сроки восстановил и расширил производство танков, которые знает весь мир. Техника демонстрирует лучшие характеристики на фронте.

Коллектив Омского завода транспортного машиностроения, входящего в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех», награжден почетным знаком «За успехи в труде». Это пятая государственная награда в истории легендарного предприятия. Предыдущая – орден Ленина – вручалась заводу более 40 лет назад, в 1981 году, когда «Омсктрансмаш» освоил производство танков Т-80.

В президентском указе отмечается большой вклад омского предприятия в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности. Сегодня завод является одним из крупнейших оборонных предприятий Сибири: на вооружении Российской армии стоят 30 образцов техники производства «Омсктрансмаша», в том числе основной боевой танк специальной военной операции – Т-80БВМ. На фронте его часто называют «летающим» – за маневренность, мощный газотурбинный двигатель, динамическую и противокумулятивную защиту от дронов. Здесь же, в Омске, делают легендарные тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Как заявил глава концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, сегодня продукцию завода знают во всем мире.

– Сегодня знаковое событие. Трудовой коллектив «Омсктрансмаша» в кратчайшие сроки восстановил и расширил производство танков, которые знает весь мир, – сказал Потапов на торжественном митинге, прошедшем в самом сердце предприятия – сборочно-сдаточном цехе. – Ваша техника демонстрирует на передовой самые лучшие характеристики. Эта госнаграда символизирует веру в «Омсктрансмаш» и в вас, дорогие заводчане! Мы стартовали с нуля, и мало кто верил, что завод наберет такой темп. Сегодня «Омсктрансмаш» – это мощнейший танковый завод. Здесь прекрасная конструкторская школа. Горжусь вами!

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, приехавший на завод, чтобы передать коллективу высокую награду, подчеркнул, что сегодня «Омсктрансаш» переживает второе рождение.

– Омский завод был первым в списке награждаемых в указе президента. Сегодня «Омсктрансмаш» переживает второе рождение. За последние два года выручка и численность предприятия кратно увеличились. Отрадно, что благодаря вам мы восстанавливаем свои компетенции в танкостроении и создании современной военной техники, – отметил глава региона. – Поздравляю всех с этим большим днем в истории нашей области и нашей страны.

В свою очередь, руководитель предприятия Василий Ковалев поблагодарил работников завода за ударный труд.

– Поздравляю нашу команду с заслуженной наградой. Благодаря сплоченности и самоотдаче мы вышли на новый уровень выпуска продукции и продолжим развивать конструкторское направление. Вы вернули предприятию былую мощь, – эмоционально сказал Ковалев. – Для этого мы полностью пересобрали производство, расширили имеющиеся мощности, выстроили новые кооперационные цепочки, вдвое увеличили количество работников и обеспечили им достойный уровень заработной платы. Дорогие коллеги, я горжусь тем, что работаю с таким замечательным коллективом!

Почетный знак «За успехи в труде» стал пятой государственной наградой «Омсктрансмаша». В разные годы завод получил орден Трудового Красного знамени за массовый выпуск танков Т-26, орден Отечественной войны I степени – за массовое производство танков Т-34, «Знак Почета» – за организацию производства танков Т-55 и новой инженерной техники, орден Ленина – за успешное освоение серийного производства танков Т-80.

В рамках торжественного собрания 26 работников «Омсктрансмаша» получили ведомственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Министерства обороны России «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты», медали Омской области «За высокие достижения» и благодарственные письма губернатора Омской области. Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено оператору станков с программным управлением Александру Позднякову. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Омской области» получили три сотрудника предприятия: оператор станков с программным управлением Евгений Балаев, токарь Юрий Кузичев и слесарь-сборщик Нурбек Нурмагамбетов.