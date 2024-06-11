Пациентов будут принимать до 14 часов. Но на дом можно будет вызвать врача. Работают в обычном режиме травмункты и скорая помощь.

Пациентов будут принимать до 14 часов. Но на дом можно будет вызвать врача. Работают в обычном режиме травмункты и скорая помощь.

В региональном Минздраве сообщили о том, что в выходной день 12 июня поликлиники будут работать по измененному графику. Омичей просят обратить на это внимание.

В поликлиниках расписание следующее: Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00. Выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30. Дежурные врачи будут принимать пациентов в поликлиниках с 9:00 до 14:00. В детских поликлиниках пациентов будут принимать с 9:00 до 18:00 Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.