Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 12 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День России

Главный государственный праздник нашей страны. 12 июня 1990 года на первом Съезд народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Документом, в частности, устанавливалось верховенство Конституции РФ и ее законов на всей территории страны. По сути, эта дата – точка отсчета новейшей истории Российского государства.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин. Он руководил страной до 31 декабря 1999 года.

Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом

12 июня 1991 года в городе на Неве состоялся референдум, в ходе которого жители проголосовали за возвращение исторического имени. Мнения по этому вопросу разделились едва ли не пополам – за Санкт-Петербург проголосовали 54% горожан, Ленинград набрал 42%. Осенью в городе прошла целая серия митинг против переименования, но новые власти во главе с мэром Анатолием Собчаком смогли продавить этот вопрос. Многие представители старшего поколения до сих пор принципиально называют Санкт-Петербург Ленинградом.

Изобретение противогаза

12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту из штата Кентукки первый патент на устройство противогаза. Он был предназначен для отфильтровывания ядовитых примесей и «миазмов» во вдыхаемом воздухе. Изобретение Хаслетта называлось «Легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Он крепился к носу или ко рту.

Первый русский противогаз был создан в 1915 году выдающийся химиком Николаем Зелинским. Он установил, что отравляющие вещества надежно поглощал термически обработанный березовый уголь. А известную всем маску из резины, которая плотно облегает лицо и обеспечивает поступление потока воздуха, создал инженер из Петербурга Эмонд Куммант. В годы Первой мировой войны было изготовлено около 11 млн противогазов Зелинского-Кумманта.

Швейцарский армейский нож

12 июня 1897 года швейцарец Карл Элзенер запатентовал нож, специально созданный им для нужд швейцарской армии. Элзенер был владельцем компании по производству хирургического оборудования и в 1891 году узнал, что карманные ножи, которые поставлялись в швейцарскую армию, делали немцы. Промышленник решил это изменить и основал Ассоциацию швейцарских ножовщиков.

Первый сделанный им прототип совмещал в себе карманный складной нож и отвертку. Она была нужна для разборки винтовки Schmidt-Rubin M1889, принятой на вооружение армией. Элзенер пошел дальше и добавил в свой нож открывалку для консервов и шило. Главного творения – ножа, у которого с каждой стороны было по клинку – пришлось ждать пять лет. Его-то и запатентовал изобретатель в 1897 году, добавил в конструкцию штопор.

Балканский рубеж

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года две сотни российских десантников совершили невероятный марш-бросок из Боснии в Косово и заняли аэродром Слатина (ныне – Приштина), опередив британское подразделение KFOR. Когда натовцы прибыли к аэродрому, там уже стояли российские блок-посты. Несмотря на отсутствие снабжения, российские солдаты, полностью окруженные по периметру аэродрома превосходящими силами неприятеля, сумели удержать оборону, что позволило политикам провести переговоры по дальнейшему контролю над Балканами, где уже несколько месяцев шла война.

Те события стали основой художественного фильма «Балканский рубеж», снятого в 2019 году режиссером Андреем Волгиным.

Исаакий Змеевик

В Русской Православной Церкви 12 июня вспоминают святого Исаакия Далматского. Именно ему, совершавшему христианские подвиги во второй половине IV века, посвящен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Народное наименование праздника – Исаакий Змеевик. В это время змеи устраивают «свадьбы», отсюда и название дня. Чтобы избежать укуса змеи, в старину рекомендовали не ходить в лес в этот день, а если пришлось идти, то брать палку. А еще на Змеевик нельзя было давать и брать в долг, так как потом деньги будет сложно вернуть и той и другой стороне.