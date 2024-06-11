Спикер городского парламента Владимир Корбут решил дождаться, пока силовики разберутся в деле его заместителя.

Спикер городского парламента Владимир Корбут решил дождаться, пока силовики разберутся в деле его заместителя.

Пока в Москве сначала задержали, а потом освободили прямо в зале суда вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя и его предполагаемых подельников, в Омске решили не торопиться с мандатом статусного депутата. Как сообщил «Омск-информу» спикер горсовета Владимир Корбут, место Саханя в президиуме городского парламента будет ждать его вплоть до окончания следственных действий.

– Пока ведутся следственные действия, мы не сможем принять никаких решений. Пока Дмитрий Сахань остается в статусе вице-спикера, – заявил Корбут.

Сахань является одним из депутатов горсовета, получающих зарплату. Если ситуация будет развиваться не в его пользу и вице-спикер лишится мандата, придется объявлять дополнительные выборы.

Напомним, что вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань и его предполагаемые сообщники, депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и бизнесмен Игорь Толчин, были задержаны по поводу строительства торгового центра в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Следствие полагает, что права на земельные участки на территории парка были приобретены Толчевым, Павловым и Саханем мошенническим путем. Уголовное дело было возбуждено 4 июня, однако 7-го числа первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Но Следственный комитет вновь завел уголовное дело сразу по нескольким статьям и просил поместить всех троих под стражу. Вчера Басманный районный суд Москвы отказал силовикам в этом. Павлова, Саханя и Толчина освободили прямо в зале суда.