Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 11 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День рассеянного склероза

Сегодня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, им страдают 1,8 млн человек. Заболевание способно поразить людей не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.

Полное излечение от рассеянного склероза невозможно. Лучший способ его профилактики – здоровый образ жизни, избегание стрессовых ситуаций (особенно продолжительного характера), а также ранняя диагностика и обращение к врачу.

День мотоциклистов

Отмечается с 1992 года. Смысл праздника – отправиться на работу не на машине, а на мотоцикле или скутере (если они, конечно, есть). Аналогичный праздник имеется у поклонников велосипедов.

Главная цель Дня мотоциклистов – заявить о своих правах, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Байкеры говорят, что их «железные кони» занимают меньше места на дорогах, следовательно, и пробок от них меньше, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива. А это прямая выгода для экологии. Лучше только велосипед.

«Мертвые души» увидели свет

Бессмертная поэма Николая Гоголя была впервые опубликована 11 июня 1842 года. Изначально классик хотел сделать комическое произведение о хитром помещике, но в итоге все усложнил и растянул работу на семь лет, а второй том и вовсе сжег. Считается, что «Мертвые души» подорвали здоровье писателя, который прожил всего 42 года.

«Федосья Колосяница»

В народном календаре 11 июня именуется «Федосьей Колосяницей». Православные вспоминает мученицу Феодосию. В старину в этот день ходили в поле смотреть восходы и «величать рожь», начинали высаживать бобы и сеять гречиху. А девушки водили хороводы и пели песни.

Крестьяне верили, что на Федосью не стоит ходить одному в лес и на водоемы, а также ломать ветки деревьев. Что касается погоды, то усиление ветра – признак скорого дождя.