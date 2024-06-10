Организаторы сократили сроки проведения мероприятия. Поляна, на которой проводится большой костер, затоплена.

Организаторы сократили сроки проведения мероприятия. Поляна, на которой проводится большой костер, затоплена.

Паводок на севере Омской области вмешался в планы организаторов этнофестиваля «Солнцестояние». Мероприятие планировалось провести в деревне Окунево Муромцевского района с 15 по 23 июня, однако из-за технических проблем сроки сдвинулись.

– В связи с техническими проблемами даты фестиваля изменены. Новые даты – с 20 по 23 июня. Просим прощения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении организаторов.

Характер «технических проблем» не называется, но в комментариях к посту организаторы уточняют, что место проведения большого костра недоступно из-за разлива реки.

– Большой костер пока под большим вопросом, вода уже точно не успеет уйти с луга, и место проведения недоступно, – отмечается в комментарии.

Купальский костер состоится в астрономическую дату – с 20 на 21 июня.