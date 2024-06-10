Первым новичком омской команды стала титулованная баскетболистка Марина Кузина.

Первым новичком омской команды стала титулованная баскетболистка Марина Кузина.

Сегодня стало известно о том, кто стал первым новичком омской команды «Нефтяник-Титан». Как сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник, состав «волчиц» пополнила бронзовый призер Олимпиады 2008 года, чемпионка Европы 2007 года, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Марина Баш (в девичестве Кузина). 38-летняя баскетболистка является самым титулованным по достижениям в сборной России действующим игроком. Все свои награды она завоевывала именно под фамилией Кузина, под которой ее знают болельщики.

Марина Кузина поиграла практически во всех сильнейших командах России – в УГМК, «Надежде», «Спарте&К», московском «Динамо». Последней ее командой стала «Самара». Также баскетболистка поиграла за несколько турецких команд, выступала в Испании и Румынии.

Напомним, что после окончания прошлого сезона состав «Нефтяника-Титана» покинули 10 баскетболисток.