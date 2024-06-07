Лучших работников этой сферы чествовал министр труда и соцразвития РФ Антон Котяков. Не осталась в стороне и глава регионального ведомства Ирина Варнавская.

Лучших работников этой сферы чествовал министр труда и соцразвития РФ Антон Котяков. Не осталась в стороне и глава регионального ведомства Ирина Варнавская.

Сегодня в Концертном зале Омска социальных работников поздравили с профессиональным праздником. Настоящим сюрпризом стало видеообращение министра труда и социального развития Антона Котякова. В видеоформате чествовал лучших представителей этой непростой и самой человечной сферы губернатор Виталий Хоценко, находящийся сейчас на Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы региона, сегодня в регионе трудятся 13,5 тыс. специалистов.

– Последние годы вы работаете практически на передовой. Знаю, как серьезно выросла ваша нагрузка во время пандемии. Сегодня вы активно помогаете бойцам специальной военной операции и их родным. Буквально каждую омскую семью вы взяли под свою опеку и оказываете ей необходимую помощь. Спасибо вам за очень важный для общества труд, – сказал глава региона, пожелав сотрудникам соцсферы здоровья и семейного благополучия.

В качестве почетных гостей на празднике присутствовали заместитель председателя правительства Алексей Ромахин, председатель Заксобрания Александр Артемов, министр труда и соцразвития Ирина Варнавская. Глава ведомства высказала слова искренней признательности социальным работникам.

– Сегодня праздник всей социальной отрасли. Она насчитывает более 13 тысяч человек, которые работают в 111 подведомственных учреждениях. Главная наша задача – это помощь людям в разных жизненных ситуациях. Сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами – два года назад помогали гражданам пережить пандемию, уже больше года поддерживаем участников СВО и их семьи, а сейчас помогаем решать проблемы наших земляков, попавших в беду из-за паводка, – подчеркнула Ирина Варнавская.

Виновников торжества наградили почетным званием Омской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» и другими приятными регалиями. Высоких наград удостоились 20 специалистов социальной сферы.

Участников торжества поздравили солисты Государственного академического Омского русского народного хора, вокальная группа «Премьер» и струнный квартет «Белиссимо».