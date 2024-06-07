Губернатор договорился об этом с главой Министерства промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором «Банковских и Финансовых Систем» Артемом Жилоновым.

Губернатор договорился об этом с главой Министерства промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором «Банковских и Финансовых Систем» Артемом Жилоновым.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Виталий Хоценко встретился с главой Министерства промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором «Банковских и Финансовых Систем» Артемом Жилоновым. В результате переговоров было решено создать в регионе технопарк радиоэлектронной промышленности.

– С министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым и гендиректором «Банковских и Финансовых Систем» Артемом Жилоновым подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих, – заявил Хоценко.

В технопарке будут проводить исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих.