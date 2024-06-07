Комментатор приехал в Омск на турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Омск на 3-й Международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой EVGENIYA CUP. Вместе с гимнасткой Яной Батыршиной он будет вести гала-концерт, который станет завершением турнира. Комментируя соревнования, Губерниев назвал Омск столицей спорта в России.
– Очень здорово, что Омск принимает уже в третий раз Международный турнир по художественной гимнастике. Евгения Канаева – гений чистой красоты и таланта, она за счет своей красоты, привлекательности, мастерства и организационного таланта привлекает такое количество людей, мы в едином порыве приехали и помогаем. В Питере – форум, а мы здесь, потому что Омск сегодня – центр спорта в России. Уверен, что на следующий год приедет еще больше зарубежных гостей, – заявил комментатор.
Губерниев отметил, что турнир имеет большое будущее.
Напомним, в предыдущий свой визит в Омск Губерниев оказался очень недоволен тем, что в Омском аэропорту не оказалось тележек для багажа. Сегодня он был приятно удивлен, что по запросу ему подготовили тележку для багажа.
Также Губерниеву не понравилось, что его назвали скандальный комментатором.