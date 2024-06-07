Омск-Информ
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·Спорт

Комментатор приехал в Омск на турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Омск на 3-й Международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой EVGENIYA CUP. Вместе с гимнасткой Яной Батыршиной он будет вести гала-концерт, который станет завершением турнира. Комментируя соревнования, Губерниев назвал Омск столицей спорта в России.
– Очень здорово, что Омск принимает уже в третий раз Международный турнир по художественной гимнастике. Евгения Канаева – гений чистой красоты и таланта, она за счет своей красоты, привлекательности, мастерства и организационного таланта привлекает такое количество людей, мы в едином порыве приехали и помогаем. В Питере – форум, а мы здесь, потому что Омск сегодня – центр спорта в России. Уверен, что на следующий год приедет еще больше зарубежных гостей, – заявил комментатор.
Губерниев отметил, что турнир имеет большое будущее.
Напомним, в предыдущий свой визит в Омск Губерниев оказался очень недоволен тем, что в Омском аэропорту не оказалось тележек для багажа. Сегодня он был приятно удивлен, что по запросу ему подготовили тележку для багажа.
Также Губерниеву не понравилось, что его назвали скандальный комментатором.
·Спорт

Комментатор приехал в Омск на турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Омск на 3-й Международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой EVGENIYA CUP. Вместе с гимнасткой Яной Батыршиной он будет вести гала-концерт, который станет завершением турнира. Комментируя соревнования, Губерниев назвал Омск столицей спорта в России.
– Очень здорово, что Омск принимает уже в третий раз Международный турнир по художественной гимнастике. Евгения Канаева – гений чистой красоты и таланта, она за счет своей красоты, привлекательности, мастерства и организационного таланта привлекает такое количество людей, мы в едином порыве приехали и помогаем. В Питере – форум, а мы здесь, потому что Омск сегодня – центр спорта в России. Уверен, что на следующий год приедет еще больше зарубежных гостей, – заявил комментатор.
Губерниев отметил, что турнир имеет большое будущее.
Напомним, в предыдущий свой визит в Омск Губерниев оказался очень недоволен тем, что в Омском аэропорту не оказалось тележек для багажа. Сегодня он был приятно удивлен, что по запросу ему подготовили тележку для багажа.
Также Губерниеву не понравилось, что его назвали скандальный комментатором.