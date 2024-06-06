Омск-Информ
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·Общество

Российский триколор украсит еще две улицы в центре города – Гагарина и Интернациональную.

В центре Омска на двух улицах на опорах контактной сети разместят светодиодные панели в цветах флага России. Так, триколор появится на Гагарина и Интернациональной. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– С завтрашнего дня специалисты приступят к подготовке поверхностей, потом начнут монтаж. Ко Дню города светящийся триколор разместим и на других улицах Омска, – отметил Шелест.

Работы планируют завершить к 12 июня.

·Общество

Российский триколор украсит еще две улицы в центре города – Гагарина и Интернациональную.

В центре Омска на двух улицах на опорах контактной сети разместят светодиодные панели в цветах флага России. Так, триколор появится на Гагарина и Интернациональной. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– С завтрашнего дня специалисты приступят к подготовке поверхностей, потом начнут монтаж. Ко Дню города светящийся триколор разместим и на других улицах Омска, – отметил Шелест.

Работы планируют завершить к 12 июня.