В двух омских колледжах появятся новые образовательные центры и технические лаборатории.

В двух омских колледжах появятся новые образовательные центры и технические лаборатории.

При поддержке «Газпром нефти» в 13 колледжах России появятся новые образовательные центры и технические лаборатории. Проекты получат финансирование в рамках системы «Лига колледжей», которая направлена на развитие рабочих профессий и привлечение молодых специалистов в нефтяную отрасль.

– Мы создали систему «Лига колледжей» для объединения экспертизы в области подготовки кадров по рабочим специальностям. Благодаря сотрудничеству мы формируем новые требования к специальностям и развиваем экспертизу преподавательского состава колледжей-партнеров. Такой подход позволит объединить усилия и максимально адаптировать обучающие программы под современные требования, формируя эффективное партнерство между бизнесом, образованием и государственными институтами, – рассказал ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Так, в Омской области поддержку компании получат Омский промышленно-экономический колледж и Сибирский казачий институт технологий и управления. Как рассказали в пресс-службе АО «Газпромнефть-ОНПЗ», сотрудничество с учебными заведениями помогает усилить подготовку профильных специалистов для Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов – крупных производственных площадок «Газпром нефти». Предприятия активно поддерживают учебные организации региона: развивают программы стажировок, повышают эффективность профессиональной подготовки студентов, открывают высокотехнологичные экспертные центры, организуют конкурсы и научно-технические конференции.

– Считаем работу со студентами, в первую очередь учащимися колледжей, стратегически важной. Омский НПЗ заинтересован в притоке молодых амбициозных специалистов с высоким уровнем мотивации и образования. Желание профессионально развиваться в сфере нефтепереработки мы формируем на практическом обучении на предприятии, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Омский НПЗ» Олег Белявский.

Кроме того, по словам генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолия Скоромца, компания максимально заинтересована в привлечении молодых компетентных сотрудников. В этом ей помогает эффективное сотрудничество с ведущими учебными заведениями.

– Мы дополняем процесс обучения практико-ориентированными элементами, знакомим ребят с высокотехнологичными производствами. А после трудоустройства предлагаем широкие возможности для профессионального роста: образовательные курсы, карьерное консультирование, участие в различных проектах, конкурсах и конференциях, – заявил Скоромец.

Отметим, что сотрудничество с учебными заведениями помогает ОНПЗ усилить подготовку профильных специалистов, обеспечить их бесшовный переход на работу. Колледжи являются партнерами предприятия в программе подготовки молодых кадров. Для молодых специалистов на Омском НПЗ реализуется программа «Три рубежа». Пришедшие на предприятие сотрудники адаптируются к коллективу и рабочему месту, знакомятся с культурой и ценностями компании, изучают тонкости специальности и формируют свой карьерный маршрут. Также на ОНПЗ ежегодно проходит конкурс «Лучший по профессии», мотивирующий молодых специалистов развиваться в профессиональном мастерстве.