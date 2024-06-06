Мужчина и его супруга купили лотерейные билеты и обменялись ими.

Мужчина и его супруга купили лотерейные билеты и обменялись ими.

Эколог из Омска по имени Алексей выиграл в лотерее «Русское лото» 2 млн рублей на покупку автомобиля. Омич рассказал, что он и его супруга отдельно друг от друга купили лотерейные билеты. Уже дома они поменялись ими и пожелали друг другу удачи. Передачу, в которой проходил розыгрыш, омичи не смотрели, а итоги тиража Алексей узнал в интернете.

– На экране высветился выигрыш, и я тут же позвал жену. Она так удивилась, что несколько раз переспросила меня, какая это сумма. Когда я проверял билеты, перепутал их. Поэтому теперь мы не знаем, чей же билет в итоге выиграл: мой или супруги. Главное, что повезло нашей семье. Выигрыш нам сейчас не лишний. Автомобиль у нас куплен в кредит, да и ремонт в квартире уже пора делать, – рассказал омич.

Мужчина уверен, что в лотерее везет тем, кто участвует в ней ради удовольствия, а не выигрыша.