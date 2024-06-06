Клумбы уже частично оформлены на улицах Ленина, Музейная, Богдана Хмельницкого, 70 лет Октября и других.

Клумбы уже частично оформлены на улицах Ленина, Музейная, Богдана Хмельницкого, 70 лет Октября и других.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о высадке цветов в городе. С мая в Омске высадили более 140 тысяч цветов.

Клумбы уже частично оформлены на улицах Ленина, Музейная, Богдана Хмельницкого, 70 лет Октября и других. Сегодня сотрудники УДХБ высаживают цветы на улицах Ленина, Герцена и проспекте Мира. В этом году на городские клумбы высаживают бархатцы, петунии, колеусы, каллы, сальвии, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые, клеома, астры, пиретрум белый и другие цветы.

Градоначальник попросил омичей бережно относиться к высаженным цветникам.