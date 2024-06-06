Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводах.
Омичей предупредили об отключении водоснабжения. Из-за ремонтных работ на водопроводе на проспекте Космический 7 июня с 10:00 до 17:00 воды не будет в домах № 17/1, 21а, 21/1,17, 21, 23, 27, 33, 31, 29, 35, 35а, 39, 41, 19а.
Машину с питьевой водой установят возле дома № 33 на Космическом проспекте.
Кроме того, 10 июня с 11:00 до 06:00 11 июня будет проходить ремонт водопровода на улицах 5-й Армии – Осоавиахимовская. Из-за этого ожидается более масштабное отключение воды.
Отключения коснутся следующих домов:
- 1-я Северная, 91, 95, 95в;
- 2-я Северная, 65;
- 3-я Северная, 123;123, к. 1;
- 4-я Северная, 95, 104; 104, к. 1;
- 5-я Северная, 106, 124;
- Герцена, 48 лит А, 50, 58, 69, 79, 85;
- 5-й Армии, 64, 71;
- Осоавиахимовская, 36, 36а;
- Орджоникидзе, 83, к. 1; 88, 90, 120;
- Тарская, 77а, 96, 109, 113;
- частный сектор по ул. Осоавиахимовская от ул. 5-й Северной до ул. 5-й Армии;
- частный сектор по ул. 5-й Армии от ул. Осоавиахимовская до ул. Орджоникидзе;
- частный сектор по ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Северная от ул. Орджоникидзе до ул. Тарской.