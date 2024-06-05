Омск-Информ
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·Происшествия

Вода залила парковку и дорогу возле многоэтажки.
Возле дома № 21 к. 3 на улице Пригородной сегодня произошел «потоп». Струи воды прорывались из-под земли и заливали дорогу и парковку. Оказалось, что на ТЭЦ-4 проводили гидроиспытания.
– В результате проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность сегодня, 5 июня, выявлено повреждение трубопровода тепловых сетей адресу: ул. Пригородная, 21 к. 3. В настоящее время поврежденный участок отключен, персоналом АО «Тепловая компания» проводятся работы по выставлению защитных ограждений на данном участке, – рассказали в Тепловой компании.
Напомним, накануне прокуратура потребовала прекратить стройку ЖК «Мирапорт», которая находится рядом с домом № 21 к. 3 на улице Пригородной. После начала этой стройки дом на Пригородной пошел трещинами. Однако экспертиза показала, что причиной разрушения стала неисправная канализация.
·Происшествия

Вода залила парковку и дорогу возле многоэтажки.
Возле дома № 21 к. 3 на улице Пригородной сегодня произошел «потоп». Струи воды прорывались из-под земли и заливали дорогу и парковку. Оказалось, что на ТЭЦ-4 проводили гидроиспытания.
– В результате проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность сегодня, 5 июня, выявлено повреждение трубопровода тепловых сетей адресу: ул. Пригородная, 21 к. 3. В настоящее время поврежденный участок отключен, персоналом АО «Тепловая компания» проводятся работы по выставлению защитных ограждений на данном участке, – рассказали в Тепловой компании.
Напомним, накануне прокуратура потребовала прекратить стройку ЖК «Мирапорт», которая находится рядом с домом № 21 к. 3 на улице Пригородной. После начала этой стройки дом на Пригородной пошел трещинами. Однако экспертиза показала, что причиной разрушения стала неисправная канализация.