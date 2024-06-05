Омск-Информ
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·Происшествия

Произошло это в начале четвертого часа дня. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Омские спасатели ликвидировали открытое горение на территории грузинского ресторана «Хочу Пури», который загорелся сегодня, 5 июня, около 11:30 часов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

– В 14:51 локализация пожара на площади 400 кв. м. В 15:07 часов ликвидация открытого горения, – отметили в ведомстве.

Напомним, что с возгоранием боролись 7 единиц техники и 32 спасателя. Причиной пожара стали жировые отложения, которые загорелись в воздуховоде ресторана. По факту инцидента свою проверку уже организовала областная прокуратура.

1780
·Происшествия

Произошло это в начале четвертого часа дня. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Омские спасатели ликвидировали открытое горение на территории грузинского ресторана «Хочу Пури», который загорелся сегодня, 5 июня, около 11:30 часов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

– В 14:51 локализация пожара на площади 400 кв. м. В 15:07 часов ликвидация открытого горения, – отметили в ведомстве.

Напомним, что с возгоранием боролись 7 единиц техники и 32 спасателя. Причиной пожара стали жировые отложения, которые загорелись в воздуховоде ресторана. По факту инцидента свою проверку уже организовала областная прокуратура.

1780