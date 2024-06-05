Карен Егоян выразил благодарность всем, кто причастен к охране окружающей среды.

Карен Егоян выразил благодарность всем, кто причастен к охране окружающей среды.

5 июня отмечается День эколога – профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь защите окружающей среды. В этот день чествуют специалистов, чей неустанный труд направлен на сохранение природных богатств нашей планеты. В Омской области важную роль в деле охраны окружающей среды играет региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Магнит».

Генеральный директор «Магнита» Карен Егоян отметил, что компания неустанно работает над реализацией государственной политики в сфере экологичного обращения с отходами, делая регион чище и безопаснее.

Деятельность «Магнита» охватывает широкий спектр задач. Это организация вывоза и транспортировки ТКО со всей территории области, создание и эксплуатация современных мусоросортировочных комплексов, переработка отходов с извлечением ценных фракций для вторичного использования, рекультивация полигонов ТКО.

– За последние 5 лет в Омской области была создана новая отрасль обращения с отходами, одним из главных достижений которой стала промышленная сортировка отходов. Два мусоросортировочных завода суммарной мощностью 400 тысяч тонн в год, построенных ООО «Магнит», принимают отходы на сортировку, где из них извлекаются полезные фракции, которые получают вторую жизнь, становясь стульями, мебелью, совками, рюкзаками и другими изделиями, – отметил Егоян. – Благодаря строительству этих объектов, омский регоператор на протяжении последних трех лет удерживает лидерство в области обработки твердых коммунальных отходов по Сибирскому федеральному округу. Согласно последнему отчету Росприроднадзора за 2023 год, Омская область занимает первое место в СФО по объемам обработки и сортировки ТКО – 47 % от общей массы отходов!

Помимо основной деятельности, «Магнит» уделяет большое внимание экологическому просвещению населения. Компания регулярно проводит эко-мероприятия, направленные на повышение осведомленности граждан о важности бережного отношения к окружающей среде.

– В этот праздничный день хочу выразить особую благодарность всем, кто причастен к охране окружающей среды. Дорогие экологи, транспортные операторы, сотрудники полигонов и мусоросортировочных заводов, экоактивисты и волонтеры, а также весь коллектив Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Поздравляю вас с Днем эколога! Спасибо за сотрудничество и помощь, за ваш профессионализм, активную жизненную позицию и ежедневную работу по сохранению природы и поддержанию чистоты в регионе, – говорится в поздравлении генерального директора «Магнита».

Карен Егоян заявил, что гордится тем, что вместе с коллегами работает на благо города и Омской области.