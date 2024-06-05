На встрече 29 июня ждут омичек, столкнувшихся с проблемой невынашивания беременности. В программе выступление экспертов и розыгрыш сертификатов «Евромеда».

На встрече 29 июня ждут омичек, столкнувшихся с проблемой невынашивания беременности. В программе выступление экспертов и розыгрыш сертификатов «Евромеда».

Медицинский центр «Евромед» приглашает женщин, которые столкнулись с невынашиванием беременности, на встречу Клуба планирующих беременность. Мероприятие состоится 29 июня. Спикерами станут эксперты отделения вспомогательных репродуктивных технологий – Наталья Чернова, Екатерина Блауман, Мария Василевич, Мария Воронцова, Анастасия Каменская, Ольга Шабарова.

9 календарных месяцев – именно столько в норме должна длиться беременность. Но, к сожалению, иногда она прерывается в самом начале положенного срока. Для женщин, столкнувшихся с невынашиванием беременности, оно может стать тяжелым и болезненным испытанием, особенно в случае, когда потерь было несколько.

Эксперты «Евромеда» расскажут о возможных причинах и обследованиях, необходимых для диагностики и решения проблемы. Большой блок будет посвящен ответам на вопросы.

Участие в этом мероприятии – отличная возможность в непринужденной обстановке задать волнующие вопросы специалистам «Евромеда» и узнать об актуальных подходах к решению проблемы невынашивания беременности. На встрече будет организован розыгрыш* сертификатов от Медицинского центра «Евромед».

Стоимость участия в мероприятии – 500 рублей. Оплата осуществляется на месте в день проведения встречи. Встреча состоится в 10:00, регистрация начнется в 9:30.

Встреча Клуба планирующих беременность пройдет в конференц-зале «Меркурий» отеля «50/60». Количество мест ограниченно. Записаться на встречу Клуба планирующих беременность можно с помощью формы по ссылке.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 29.06.2024. Подробная информация об организаторе, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном материале, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г.

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