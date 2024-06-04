Омск-Информ
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·Общество

На предыдущей неделе вирусом заразилось 90 человек, на прошлой неделе их количество значительно выросло.
За последнюю неделю в Омской области выявили 142 новых случая коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 50 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб.
С 26 мая по 2 июня госпитализировать из-за вируса пришлось 15 жителей региона, смертей из-за ковида не было зарегистрировано.
Напомним, региональный оперштаб продлил действие режима повышенной готовности в Омской области до 31 июля.
1212
·Общество

На предыдущей неделе вирусом заразилось 90 человек, на прошлой неделе их количество значительно выросло.
За последнюю неделю в Омской области выявили 142 новых случая коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 50 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб.
С 26 мая по 2 июня госпитализировать из-за вируса пришлось 15 жителей региона, смертей из-за ковида не было зарегистрировано.
Напомним, региональный оперштаб продлил действие режима повышенной готовности в Омской области до 31 июля.
1212