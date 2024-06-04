Омск-Информ
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·Общество

Он встретился с губернатором региона Виталием Хоценко.
В Омскую область с рабочей поездкой прибыл главный раввин страны Берл Лазар. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они обсудили сотрудничество в вопросах духовно-нравственного воспитания и межконфессиональных отношениях.
– В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 национальностей. Омская область гордится своим многонациональным населением. Важно развивать и продолжать укреплять традиции,  культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде, – заявил глава региона.
Лазар отметил, что в регионе создана благоприятная атмосфера для межконфессионального диалога.
·Общество

Он встретился с губернатором региона Виталием Хоценко.
В Омскую область с рабочей поездкой прибыл главный раввин страны Берл Лазар. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они обсудили сотрудничество в вопросах духовно-нравственного воспитания и межконфессиональных отношениях.
– В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 национальностей. Омская область гордится своим многонациональным населением. Важно развивать и продолжать укреплять традиции,  культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде, – заявил глава региона.
Лазар отметил, что в регионе создана благоприятная атмосфера для межконфессионального диалога.